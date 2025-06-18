تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و632 شاحنة، و 165 سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 6120 راكبا بموانيها.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم "الأربعاء" أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، و 271 شاحنة و 130 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و361 شاحنة و 35 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة DENFA SEAL، بينما غادرته السفينتان (بريدج و ALCUDIA EXPRESS)، كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و 200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لخمس سفن وهي (أور، إيلة، نيو عقبة، سينا وكوين نفرتيتي).