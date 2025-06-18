جيش الاحتلال: دمرنا 3 مروحيات إيرانية في قاعدة عسكرية بكرمنشاه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تدميره 3 مروحيات إيرانية في قاعدة عسكرية بمنطقة كرمنشاه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الإسرائيليين إلى 25 مستوطنا، نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل منذ مساء الجمعة الماضي.

في المقابل، سُمع دوي انفجارات عدة، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران، لا سيما في جهة لويزان وميدان نوبنياد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية ومحلية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، تتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق الأحياء الشرقية من طهران، دون إعلان رسمي عن طبيعة الانفجارات أو مصدرها حتى الآن.

