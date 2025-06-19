كسر دماغه.. التحقيق مع عاطل شرع في قتـ.ل ابن عمه بالعمرانية

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية في شروع عاطل في قتل ابن عمه بعدما هشم رأسه بشومة وسط مشاجرة بينهما.

واستعلمت النيابة عن حالة المصاب لسماع أقواله حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بإصابة شاب علي يد عاطل بالعمرانية، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم العمرانية إلى محل الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء حديثهما سويا اختلفا علي أمور مادية بينهما حتي دارت بينهما مشاجرة حادة تطورت الي التشابك بالأيادي حتي قام المتهم بضربة بشومة علي رأسه وسقط علي الأرض غارقا في دمائه وأصيب بكسر في الجمجمة وتم نقل المجني علي الفور إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.