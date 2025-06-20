طريقة السمالوسي .. حيلة جديدة لزراعة الخضروات تحقق ملايين المشاهدات

يبحث العديد من المواطنين حاليا عن طرق الزراعة في المنزل، وذلك بعد انتشار عدد من التريندات الخاصة بالزراعة المنزلية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها زراعة الكركم والكزبرة.

وفي هذا السياق، تداول ملايين المتابعين فيديو خاص بزراعة الكزبرة بطريقة بسيطة والذي قدمه أحد صناع المحتوى ويدعى أحمد السمالوسي، حيث حقق الفيديو ملايين المشاهدات عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيديو زراعة الكزبرة في المنزل

على الرغم من أن الفيديو قديم إلا أنه حقق أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، كما حقق ملايين المشاهدات على الفيسبوك وانستجرام، وذلك بعد تريند الزراعة المنزلية.

وفي الفيديو المتداول، يقدّم أحمد السمالوسي، صانع المحتوى الزراعي الشهير، تجربة مبتكرة لزراعة الكزبرة في الماء باستخدام مصفاة بلاستيكية، دون الحاجة إلي معدات معقدة، حيث استعان بأدوات بسيطة متوفرة في كل منزل.

تعتمد الفكرة على استخدام مصفاة بلاستيكية صغيرة توضع فوق إناء مملوء بالماء، حيث يتم توزيع بذور الكزبرة فوق طبقة خفيفة من التربة العضوية كحامل للبذور، ثم يتم تغطيتها بطبقة خفيفة جدا من التربة.

وبحسب السمالوسي، فإن هذه الطريقة لا توفر فقط حلاً عمليًا لأصحاب الشقق أو البيوت الصغيرة، بل تُعد نموذجًا لتشجيع الزراعة المائية النظيفة، وتُقلل من هدر المياه، وتسمح بإنتاج نباتات صحية خالية من المبيدات.

ويأتي هذا الفيديو ضمن سلسلة من المبادرات التي يطلقها أحمد السمالوسي من أجل دعم الاكتفاء الذاتي داخل المنازل، وتعزيز ثقافة الزراعة في البلكونة، والأسطح، وحتى داخل المطبخ، باستخدام أدوات منزلية، وذلك لنشر ثقافة الزراعة النظيفة وتبسيط المفاهيم البيئية للمواطنين.

من هو أحمد السمالوسي؟

أحمد السمالوسي خبير زراعي وصانع محتوى زراعي شهير يحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل، حيث تجاوز عدد متابعيه على “تيك توك” و”فيسبوك” و”إنستجرام” حاجز الـ 4 ملايين، بفضل أفكاره المبتكرة عن الزراعة، وحرصه على تقديم محتوى تعليمي بسيط عن الزراعة المنزلية وتربية الحيوانات.

تصدر وسم السمالوسي -28 عاما- مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وحققت فيديوهاته ملايين المشاهدات، خاصة بعد نجاح طريقته في زراعة الخضراوات في المنزل وعدم الحاجة إلى شرائها أو زراعتها بتكلفة مادية مرتفعة.

يقوم البلوجر الأخضر كما يطلقون عليه بتصوير فيديوهات الزراعة الخاصة به في مسقط رأسه في النوبارية بمحافظة البحيرة، حيث قام بتأسيس مشروع الزراعة من البلكونة، والذي ألهم ملايين المتابعين للبدء في الزراعة المنزلية.

هذا بالإضافة إلى نشر فيديوهات عن تربية الطيور والحيوانات، صناعة الأعلاف الطبيعية، طرق إنتاج الغذاء الصحي في البيت، والحفاظ على البيئة من خلال الزراعة.