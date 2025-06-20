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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لابورتا يلمّح لصفقة نيكو ويليامز في لقائه مع مجلس شيوخ برشلونة

لابورتا
لابورتا
إسلام مقلد

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تطورات جديدة في ملف الانتقالات الصيفية لنادي برشلونة، مشيرة إلى أن خوان لابورتا، رئيس النادي، ألمح خلال لقاء غير رسمي مع "مجلس شيوخ برشلونة" إلى أن الصفقة المنتظرة التي أثارت الجدل في الأيام الماضية تتعلق بنجم أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز.

ورغم أن لابورتا لم يعلن بشكل صريح عن إتمام التعاقد مع الجناح الإسباني الواعد، فإنه حرص على طمأنة الأعضاء الحاضرين حول جدية المفاوضات، مؤكدًا أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في الكواليس من أجل حسم الصفقة التي تُعد واحدة من أولويات الإدارة الفنية استعدادًا للموسم المقبل.

ويُعتبر "مجلس شيوخ برشلونة" هيئة استشارية تضم نحو ألف عضو من أقدم أعضاء النادي، ويُعقد معهم اجتماع سنوي بحضور رئيس النادي ومجلس الإدارة لمناقشة نتائج الموسم على الصعيد الرياضي والمالي، واستعراض أبرز ملامح المستقبل.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث لابورتا مع الأعضاء الحاضرين بنبرة إيجابية، مشيرًا إلى أن نيكو ويليامز يتصدر قائمة الأهداف الصيفية، لا سيما في ظل رغبة المدير الفني الجديد هانز فليك في تدعيم الجبهة اليسرى بعناصر شابة تمتلك السرعة والحسم الهجومي.

ويأتي هذا التوجه متوافقًا مع مشروع فليك الفني، الذي يقوم على استثمار الطاقات الصاعدة وخلق منظومة هجومية أكثر مرونة وفعالية، في ظل إعادة بناء الفريق وتطوير أداء خط المقدمة.

حديث لابورتا عن ويليامز أثار تفاعلًا كبيرًا بين جماهير برشلونة، التي أبدت حماسًا بالغًا لاحتمال انضمام نجم بيلباو، خاصة وأنه يُعد أحد أبرز المواهب في الدوري الإسباني حاليًا، ويمتلك القدرة على شغل الجبهة اليسرى بكفاءة بفضل سرعته ومهاراته الفنية.

ورغم وجود بنود تعاقدية قد تُصعب الصفقة مثل الشرط الجزائي، فإن الأجواء العامة داخل برشلونة توحي بعزم الإدارة على توفير كل ما يلزم لدعم فليك بأدوات فنية قادرة على إعادة الفريق إلى منصات التتويج، مع الإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تحمل الإعلان الرسمي إذا ما سارت المفاوضات في الاتجاه المطلوب.

برشلونة نادي برشلونة خوان لابورتا

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