هربًا من شقيق زوجها.. سيدة تقفز مع طفلتها من شرفة منزلها في دار السلام بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، بعدما أقدمت سيدة على القفز من شرفة منزلها بالطابق الأول العلوي، هربًا من اعتداء شقيق زوجها.

مما أسفر عن إصابتها ونجلتها الرضيعة، وتم تحويل الأخيرة إلى المستشفى الجامعي بسوهاج لخطورة حالتها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول سيدة وطفلتها إلى المستشفى مصابتين، ووجود شبهة جنائية.

وبالفحص، تبين وصول المدعوة "آيات ح.ع.ح"، 23 عامًا، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابة بجروح وكدمات بالوجه واليدين.

التحقيقات

كما وصلت نجلتها الطفلة "سما ع.ك.ا"، البالغة من العمر 6 أشهر، مصابة باشتباه كسر في الجمجمة، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.

وبسؤال المصابة وزوجها المدعو "علاء ك.ا.ح"، 25 عامًا، عامل، أقرّا بحدوث مشادة كلامية بينها وبين شقيق الزوج المدعو "شريف"، 31 عامًا، عامل، ويقيم بنفس المنزل.

خلافات أسرية

وذلك بسبب خلافات أسرية لكونهم يقيمون جميعًا في بيت واحد، وتطورت المشادة لاعتداء الأخير عليها بالسب والضرب.

وأضافت المصابة أنها حاولت الهرب من الاعتداء وهي تحمل طفلتها، فقفزت من شرفة الطابق الأول العلوي، ما أسفر عن إصابتهما معًا، واتهمت وزوجها المذكور بالتسبب في الإصابات.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات الأسباب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.