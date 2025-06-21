مجهودات لمنع تخفيف الأحمال.. أحمد موسى يوجه الشكر لرئيس الحكومة

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مجهوداته من أجل منع تخفيف الأحمال في فصل الصيف .

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زي النهاردة السنة للي فاتت عانينا معاناة شديدة مع تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي ".



وتابع :" الدولة تحركت من أجل منع حدود تخفيف الأحمال في فصل الصيف ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء تتفقد جاهزية ميناء سموميد لاستقبال سفن تغييز الغاز الطبيعي في الشبكة القومي".

وأكمل :" أنا بشكر كل مسؤول في وزارة البترول على المجهودات المبذولة لمنع تخفيقف الاحمال وتوفير الطاقة اللازمة للمحطات الكهرباء ".

