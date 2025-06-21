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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث أندرويد 16.. وعود كبيرة وتأجيل للتجديدات الفعلية حتى سبتمبر

أندرويد 16
أندرويد 16
احمد الشريف

رغم التوقعات المرتفعة التي سبقت إصدار أندرويد 16، والتي تحدثت عن تغييرات جذرية في التصميم وإعادة تشكيل لنظام التشغيل، فإن النسخة المستقرة التي أطلقتها جوجل مؤخرًا جاءت مخيبة للآمال.

يبدو  الإصدار الجديد أقرب إلى تحديث فرعي لأندرويد 15 وليس إصدارًا رئيسيًا جديدًا، إذ يفتقر إلى المزايا البصرية المنتظرة، ويعتمد على تحسينات تدريجية تمهّد للتحديثات الأكبر التي ستصل مع أول تحديث فصلي رئيسي للنظام (QPR1) في سبتمبر المقبل.

Material 3 Expressive... تصميم منتظر لم يصل بعد

واحدة من أبرز الإضافات التي كان من المفترض أن يتم تقديمها مع أندرويد 16 هي لغة التصميم الجديدة Material 3 Expressive، التي تعتبر تطويرًا للغة التصميم Material You التي تم تقديمها في أندرويد 12. 

لكن رغم الكشف عنها رسميًا قبل مؤتمر Google I/O 25، فإنها لم تُضمّن في النسخة المستقرة للنظام. جوجل اكتفت باستعراض التصميم، على أن يتم إطلاقه لاحقًا مع تحديث QPR1 في سبتمبر.

في المقابل، بدأت جوجل باختبار اللغة الجديدة داخل بعض تطبيقاتها، ما يتيح للمستخدمين فرصة تذوق مظهر النظام الجديد عبر النسخ التجريبية أو بعض تحديثات التطبيقات.

إعادة تصميم الإشعارات والإعدادات

ضمن الحزمة البصرية الجديدة التي ستأتي لاحقًا، تعتزم جوجل إعادة تصميم لوحة الإشعارات من خلال زر "مسح الكل" بحجم كبير يتوسط الجزء السفلي من الشاشة، إلى جانب اختصارات لسجل الإشعارات وإعداداتها. 

كذلك، ستتم إضافة عرض "مضغوط" للإشعارات في شاشة القفل، حيث تُعرض إشعار واحد فقط وتُقلّص البقية.

أما تطبيق الإعدادات فسيشهد تحسينات أقل من حيث البنية، لكنه سيتخلى عن الأيقونات الرمادية لصالح ألوان جديدة تضفي حيوية أكبر.

الوضع المكتبي الجديد بدعم من سامسونج

بالتعاون مع سامسونج، أضافت جوجل وضعًا مكتبيًا جديدًا في أندرويد 16 يُشبه تجربة DeX، ويتيح توصيل الهاتف أو الجهاز اللوحي بشاشة خارجية لتقديم واجهة أقرب إلى الحواسيب المكتبية. 

وعلى الحواسيب اللوحية، يمكن استخدام الوضع المكتبي بدون الحاجة إلى شاشة خارجية، مما يعزز تجربة تعدد المهام. لكن هذا الوضع أيضًا لن يتوفر مع الإصدار الأولي للنظام، بل مع تحديث QPR1 في سبتمبر.

لوحة الإعدادات السريعة: لا تحديثات جوهرية حتى الآن

رغم التقارير التي تحدثت عن تغييرات كبيرة قادمة للوحة الإعدادات السريعة، تشمل القدرة على تغيير حجم الأزرار وإعادة ترتيبها كما في iOS 26، فإن أندرويد 16 ما زال يستخدم نفس اللوحة القديمة. 

ستأتي التحديثات البصرية والسلوكية الموعودة  مع تحديث QPR1 فقط.

Live Updates: نسخة أولية من الميزة الجديدة

ميزة "Live Updates"، والتي تحاكي ميزة "Live Activities" في iOS، تم تضمينها جزئيًا في النسخة المستقرة من أندرويد 16. الميزة تتيح متابعة الحالات الحية مثل تتبع توصيل الطلبات أو سيارات الأجرة من خلال شاشة القفل ولوحة الإشعارات. لكن التجربة الكاملة، والتي تشمل ظهور هذه التحديثات على الشاشة الدائمة أو كشريط عائم، لن تصل إلا في وقت لاحق من العام.

جوجل تأمل أن يقوم مطورو التطبيقات بتحديث تطبيقاتهم للاستفادة من هذه الميزة بشكل كامل، وإلا فإن المستخدمين قد ينتظرون لفترة أطول لتجربة فوائدها الكاملة.

جوجل تحفظ أفضل ميزات أندرويد 16 لهاتف Pixel 10

رغم أن جوجل طرحت أندرويد 16 رسميًا لهواتف Pixel، إلا أن معظم الميزات المنتظرة لن تكون متاحة إلا مع هاتف Pixel 10 وتحديث QPR1 في سبتمبر. 

من الواضح أن جوجل اختارت تأجيل أبرز التجديدات حتى إطلاق الجيل القادم من هواتفها الرائدة، في محاولة لتعزيز التفاعل مع الهاتف الجديد.

وبالتالي، يمكن القول إن أندرويد 16 بنسخته الحالية يمثل خطوة انتقالية أكثر منه تحديثًا ثوريًا، بانتظار الإصدارات اللاحقة التي قد تحمل بالفعل التغيير المنتظر.

أندرويد 16 أندرويد 15 أندرويد 12

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