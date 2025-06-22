تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و635 شاحنة و540 سيارة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2620 راكبا.

وأوضح المركز - في بيان اليوم، الأحد - أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع و234 شاحنة و510 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و401 شاحنة و30 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين “القاهرة، وPELAGOS EXPRESS”، فيما شهد الميناء مغادرة ثلاث سفن وهي “الحرية 2، وعمان، وبريدج”، كما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و235 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي “أور، وإيلة، وسينا”، وميناء بورتوفيق شهد اليوم استقبال السفينة SEA WAVE2 على متنها 330 سيارة بوزن 660 طنا قادمة من جدة.