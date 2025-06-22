أخبار التكنولوجيا.. فيفو تطلق هاتف Y29t 5G | اعرف مواصفاته وخصم هائل على هاتف سامسونج جالاكسي S24 FE

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بمواصفات احترافية.. شاومي تطلق هاتف 15S Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف شاومي 15S Pro ، والذي تصدّر عناوين الأخبار لكونه أول هاتف مزود بشريحة XRING O1 ، وهي شريحة مدمجة داخل الهاتف . لكن هذا ليس المعالج الوحيد المدمج داخل هاتف 15S Pro.

الحق اشتري .. خصم هائل على هاتف سامسونج جالاكسي S24 FE



إذا كنت تتطلع إلى شراء هاتف سامسونج جديد بميزات تضاهي الهواتف الرائدة دون أن يُثقل كاهلك، فقد يكون الآن هو الوقت الأمثل.

شهد هاتف سامسونج جالاكسي S24 FE انخفاضًا كبيرًا في سعره، مما يجعله من أكثر العروض إغراءً في هذا القطاع حاليًا.

الأنحف على الإطلاق.. فيفو تطلق هاتف Y29t 5G | اعرف مواصفاته



تعمل شركة فيفو على توسيع سلسلة هواتف Y29 تدريجيًا في مختلف البلدان. ​​حتى الآن، تشمل هذه السلسلة هواتف Y29 (4G)، و Y29 5G ، و Y29s 5G . والآن، أطلقت الشركة هاتفًا ذكيًا جديدًا يدعم شبكات الجيل الخامس بأسعار معقولة في ماليزيا، وهو Vivo Y29t 5G ومثل باقي طرازات سلسلة Y29، يتميز هاتف Y29t بشاشة كبيرة، وبطارية تدوم طويلًا، وهيكل متين. إليك المواصفات الكاملة، والميزات، والأسعار، وتفاصيل التوفر.

قيمة مقابل سعر .. لهوة الألعاب إليك أصغر كمبيوتر محمول في الأسواق



طرحت شركة Gmktec جهاز كمبيوتر مصغر EVO-T1 في الصين، وهو مُدرج الآن عبر موقع JD.com بسعر تجزئة 5999 يوانًا (حوالي 834 دولارًا أمريكيًا). وهو متوفر بسعر أولي 5699 يوانًا (حوالي 792 دولارًا أمريكيًا)، ويبدأ بيعه في 14 يوليو.

ومن المتوقع أيضًا إطلاقه عالميًا، حيث بدأ الموقع الإلكتروني الدولي للعلامة التجارية بالترويج له بقسيمة خصم خاصة بقيمة 80 دولارًا أمريكيًا يوم الإطلاق.