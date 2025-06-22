الأهلي يعلن موعد اختبارات الناشئين بالشرقية وأسيوط والإسكندرية

النادي الأهلي أعلن عن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم في ثلاث محافظات جديدة، وذلك بعدما أقيمت الاختبارات في القاهرة على ملاعب أكاديمية الأهلي بمقر النادي بمدينة نصر، والتي انطلقت يوم 14 يونيو الجاري.

وتقام اختبارات الناشئين في محافظة الشرقية، حيث تباع الاستمارات بداية من يوم الخميس 26 يونيو حتى السبت 28 يونيو، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً، مقابل 100 جنيه للاستمارة، وتقام الاختبارات يومي الأحد والاثنين 29 و30 يونيو، وذلك بمقر استاد جامعة الزقازيق، على أن تبدأ الاختبارات في السابعة صباحًا.

كما تعقد الاختبارات في محافظة أسيوط، حيث تبدأ عملية بيع الاستمارات يوم السبت 5 يوليو وتستمر حتى الاثنين 7 يوليو، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً، وتقام الاختبارات يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 يوليو في السابعة صباحًا، وذلك بمقر أكاديمية النادي الأهلي بملعب استاد جامعة أسيوط.

وتستكمل اختبارات الناشئين لكرة القدم بالمحافظات فتعقد بالإسكندرية، حيث تبدأ عملية بيع الاستمارات من يوم الثلاثاء 8 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً، وتقام الاختبارات يومي الجمعة والسبت 11 و 12 يوليو، وذلك بمقر أكاديمية النادي الأهلي بملعب مدارس بايونيرز الدولية بجوار قسم ثالث المنتزه - المندرة قبلي، وتبدأ الاختبارات كذلك في السابعة صباحًا.

يُذكر أن الأهلي يستقبل المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، و 2019.