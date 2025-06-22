حقيقة انتشار سلالة نحل جديدة في محافظات القناة

كشف الدكتور السيد حجاج، أستاذ تربية النحل بمركز البحوث الزراعية، أن هناك نحو 20 ألف نوع نحل في العالم، بينهم نحل العسل ونحل انفرادي وهناك نحل قزم.



وتابع حجاج، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب، مقدمة برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نوع نحل منتشر يطلق عليه النحل البري ، وهو من النوع القزم نظرا لحجمه الصغير.



ولفت الدكتور السيد حجاج، أستاذ تربية النحل بمركز البحوث الزراعية، إلى أن النحل القزم مصدره جنوب شرق أسيا ولونه أصفر وجاء في المراكب أو من خلال الخضاء وليس له أضرار ويعيش في الحقول وغير مستأنس.



وأكد أن هذا النوع موجود في الإسماعيلية والسويس ويتواجدون على فروع الشجر في الحقول، موضحا أن آلاف الشغالات يكون معهم ملكة وبعملون قرص من الشمع ويتغذون على الرحيق من الأزهار ولسعته ضعيغة جدًا.

واستطرد الدكتور السيد حجاج، أستاذ تربية النحل بمركز البحوث الزراعية، أن هناك محاولات لجمعه في خلايا خشبية وكراتين ، ولكن لم ينفع لأنه يحب العيش في الهواء الطلق ويمكن الاستفادة منه كملقح للأزهار.



