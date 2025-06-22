حلمي نمنم: الإخوان جزء من مشاكل الوضع الحالي.. وأكبر دليل قافلة نتنياهو

كشف الدكتور حلمي نمنم وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل جديدة بشأن جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، مشيرا إلى أن الإخوان صناعة بريطانية، وصوتهم عالي في تحريض الشعب.

وأضاف الدكتور حلمي نمنم وزير الثقافة الأسبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الإخوان جزء من مشاكل الوضع الحالي .. وأكبر دليل قافلة نتنياهو.

وتابع حلمي النمنم، أن جماعة الإخوان المسلمين لا تؤمن بمفهوم الدولة الوطنية، وتكن عداءً واضحًا للمؤسسة العسكرية التي تمثل حصن الدولة الأول.