مروة عبدالمنعم تخرج عن صمتها وترد علي شائعات زواجها ..ماذا قالت

كشفت الفنانة مروة عبدالمنعم حقيقة الشائعات التي طالتها خلال الفترة الاخيرة، مشيرة عدم صحتها، ومن بينها ما تردد بشأن زواجها من الفنان مصطفى قمر، أو أن الفنانة إنعام الجريتلي هي والدتها.

وقالت مروة عبدالمنعم في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إشاعات ليس لها علاقه بيا نهائيا مامتي الفنانة إنعام الجريتلي،مامتي الفنانه إحسان القلعاوي، بابايا الفنان صبري عبدالمنعم، جدي وساعات بابايا الفنان عبدالمنعم مدبولي، اتجوزت الفنان أحمد عزمي، اتجوزت الفنان مصطفي قمر".

كشفت الفنانة مروة عبدالمنعم عن تعرضها للنصب، مشيرة إلى حزنها وغضبها من الأشخاص الذين خدعوها واستغلوا ثقتها.

وقالت مروة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: "حسبي الله في كل واحد عمل شركة وعمل نفسه مهندس، وهو لا شاف الكلية ولا دخلها أصلًا".

وأضافت: "حسبي الله في كل واحد قبل على نفسه فلوس واحدة ست على أساس إنها لوحدها ومالهاش حد وماشتغلش بيها.. وقال يلا أغرف.. فنانة بقى ومعاها فلوس أكيد بجد ما فيش ضمير نهائي".