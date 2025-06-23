قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمر يقترب من الأرض الليلة ويتسبب في زيادة المد والجزر
هل تعاني ضيق الحال؟.. 9 ذنوب تحجب الرزق وتمحق البركة احذر منها
400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات
طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان مادة التوحيد
أمريكا تحذر مواطنيها حول العالم عقب التصعيد العسكري مع إيران
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ.. وإيران: أطلق من اليمن
صيغة دعاء سجود التلاوة الصحيح.. 15 كلمة من السُنة ترفع الدرجات
نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
باحث: مجلس الأمن الإيراني صاحب قرار الرد على الضربات الأمريكية
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام
تبدأ من 89,900 ريال.. أسعار ومواصفات هافال H6 2026 في السوق السعودي
الضربات تتوالى والرد قادم.. إيران تحت ضغط وأمريكا في وضع استعداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط أسعار العملات العربية في مصر يوم الإثنين

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر أمام الجنيه المصري فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، وفقا لآخر التحديثات موقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

بلغ سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:164.98جنيه.

سعر البيع:166.08 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.48جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.80جنيه.

سعر البيع: 13.84جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين :

سعر الشراء:133.22 جنيه

سعر البيع :134.84جنيه

سعر الريال القطري اليوم 

وسجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.88 جنيه.

سعر البيع: 13.99 جنيه.

 سعر الدينار الأردني اليوم 

وسجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء:71.05 جنيه.

سعر البيع: 71.72 جنيه.

 سعر الريال العماني اليوم 

وسجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:130.51 جنيه.

سعر البيع: 132.09 جنيه.

الخميس المقبل إجازة

وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.

قال البنك المركزي أن تعطيل العمل الخميس القادم بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هــ .

وأضاف البنك المركزي،  أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

العملات العربية الدينار الكويتي سعر الريال السعودي الجنيه المصري الدرهم الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات

محمد شاهين

محمد شاهين لزوجته: حسبنا الله في أي شخص يقول كلام مش حقيقي

نجوم الأهلي

هجوم السماسرة على معسكر الأهلي.. 5 لاعبين مطلوبون في أوروبا

كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون

كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون

المتهم

أميرة الذهب تزعم سرقة سلسلة من أحد فروعها.. والأمن يفحص

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يهيمن على الشوط الأول أمام العين الإماراتي بثلاثية نظيفة

الهلال السعودي

تعادل سلبي بين الهلال وسالزبورج.. فرص التأهل قائمة

مانشيستر سيتي

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة العين في كأس العالم للأندية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. 5 أعراض لأمراض الكلي أطعمة توقف عن تناولها فورا تسبب أمراض البروستاتا.. ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

استعدادات ما قبل الفرح.. دينا الشربيني وياسمين رئيس تخطفان الأنظار بإطلالات جريئة

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة
استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

شبه خيالي.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة برفقة ابنتها

الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها
الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

فيديو

المتهم

أميرة الذهب تزعم سرقة سلسلة من أحد فروعها.. والأمن يفحص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد