متوسط أسعار العملات العربية في مصر يوم الإثنين

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر أمام الجنيه المصري فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، وفقا لآخر التحديثات موقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

بلغ سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:164.98جنيه.

سعر البيع:166.08 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.48جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 13.80جنيه.

سعر البيع: 13.84جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء:133.22 جنيه

سعر البيع :134.84جنيه

سعر الريال القطري اليوم

وسجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.88 جنيه.

سعر البيع: 13.99 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم

وسجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:71.05 جنيه.

سعر البيع: 71.72 جنيه.

سعر الريال العماني اليوم

وسجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء:130.51 جنيه.

سعر البيع: 132.09 جنيه.

الخميس المقبل إجازة

وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.

قال البنك المركزي أن تعطيل العمل الخميس القادم بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هــ .

وأضاف البنك المركزي، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.