محافظ الغربية يشهد توزيع دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، بدء توزيع دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي المقدمة من وزارة الأوقاف، بإجمالي وزن بلغ 2 طن، تم تخصيصها للأسر المستحقة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ،الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، والأستاذة حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن مشروع “صكوك الأضاحي” يُعد واحدًا من المبادرات الوطنية الرائدة التي تُجسد التوجيهات الرئاسية بدعم المواطن البسيط وصون كرامته، مشددًا على أن الدولة لا تدّخر جهدًا في مدّ يد العون لكل من يستحق، من خلال آليات دقيقة تضمن وصول الدعم لمن يستحقه، بعيدًا عن أي عشوائية أو ازدواج.

وقال اللواء الجندي: “إننا نُنفّذ بدقة تعليمات السيد رئيس الجمهورية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ونحرص على أن يصل كل دعم إلى مستحقيه بشكل كريم ومنظم”، مؤكدًا أن منظومة التوزيع التي تُشرف عليها مديريتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالمحافظة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة تضمن الاستهداف العادل للمستحقين، لا سيما المستفيدين من برامج الدعم مثل “تكافل وكرامة”.

دعم الأسر والعائلات

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية تُولي اهتمامًا خاصًا بهذه المبادرات ذات الطابع الإنساني، وتعتبرها مكملًا ضروريًا للمشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، في إطار بناء مجتمع متماسك يتشارك مسؤوليات التنمية والعدالة الاجتماعية.

كما عبّر المحافظ عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الأوقاف في تنظيم المشروع وضمان استمراريته وانتظام التوزيع في مختلف المحافظات، بما يعكس الوجه الحضاري لمؤسسات الدولة، ويعزّز ثقة المواطن في جدية وفاعلية العمل الحكومي في ملف الحماية المجتمعية.

جدير بالذكر أن هذه الدفعة تأتي ضمن سلسلة متتالية خُصصت لمحافظة الغربية ضمن مشروع “صكوك الأضاحي”، والذي يُعد أحد أنجح نماذج التعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات، لما حققه من نتائج ملموسة على مستوى الاستهداف والعدالة والتوزيع المنظم في ربوع الجمهورية.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتقديم خدمات متكاملة تليق بمواطن الغربية، وتعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الحياة لكل من يعيش على أرضها.