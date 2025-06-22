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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل التعليم بالغربية يتابع امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

باشر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان فى موعدها ،وضمان انتظام وانضباط العمل داخل اللجان.

جهود لجان الثانوية العامة 

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

كما شهد وكيل التعليم سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية حيث يؤدى طلاب الشعبتين (نظام جديد ، ونظام قديم )للثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية ، كما يؤدى طلاب مدرسة النور للمكفوفين (نظام قديم، نظام جديد) امتحان مادة اللغة العربية ، وطلاب مدرسة stem امتحان مقاييس المفاهيم ( الكيمياء) ،   
وخلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

دعم الأسر والعائلات 

أشار "حسن: إلى انتظام انطلاق وبدء الامتحانات دون أي مشاكل أو شكاوى ، حيث وصلت الأوراق الخاصة بالأسئلة والاجابة في مواعيدها المقررة، كما تم فتح اللجان وانتظام دخول الطلاب دون أي مشاكل

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