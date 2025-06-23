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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بـ"المؤتمر": مشروعات إعادة التغييز تؤكد جاهزية الدولة لمواجهة تحديات الطاقة

وليد جودة
وليد جودة

أشاد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، من خلال التوسع في مشروعات إعادة التغييز وربطها بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس رؤية استراتيجية واعية، وقدرة الدولة على الاستجابة السريعة للتحديات الإقليمية والعالمية في قطاع الطاقة.

وأكد جودة، في تصريحات له اليوم، أن ما تم عرضه مؤخرًا من مشروعات تتعلق باستقبال سفن الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، يعكس تطورًا كبيرًا في البنية التحتية لموانئ الطاقة في مصر، حيث انتقلت الدولة من تشغيل سفينة واحدة فقط لإعادة التغييز في صيف العام الماضي، إلى تشغيل أربع سفن خلال الصيف الجاري، بإجمالي سعة تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأوضح أن هذه الخطوة تعزز من مرونة منظومة الطاقة في مصر، وتمنحها قدرة أكبر على تلبية الطلب المحلي، خاصة في فترات الذروة خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن ربط تلك السفن بالشبكة القومية للغازات الطبيعية من خلال خطوط أنابيب جديدة، يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ لدى الأجهزة المعنية.

وأشار القبطان وليد جودة إلى أن هذه الجهود المتكاملة تمثل صمام أمان حقيقي لأمن الطاقة في مصر، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع التحديات الجيوسياسية المحيطة، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج الاستباقي في تأمين الموارد الحيوية والاستفادة من البنية التحتية.

وليد جودة حزب المؤتمر حزب المؤتمر بالقاهرة وزارة البترول الشبكة القومية للغازات الطبيعية

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