قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ما يحدث من فتن يعتبر نهاية الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يرد
ماذا كان يقول النبي عند كل مساء؟ اعرف التسابيح النبوية
صافرات الإنذار تدوي في 3 دول عربية خلال الرد الإيراني على أمريكا
الحكومة تعلن الاستعداد لـ كل السيناريوهات المحتملة للحرب الإيرانية الإسرائيلية
طهران ترد على واشنطن.. 10 صواريخ إيرانية تنطلق تجاه القواعد الامريكية بقطر
بث مباشر | أحمد موسى يكشف تطورات ضرب القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط
المدير الفني لـ الأهلي: نريد مواجهة أفضل أمام بورتو
تهديدات إيرانية.. صفارات الإنذار تدوي في البحرين
مانويل جوزيه يكشف المستور: كنت ههرب من الأهلي في أول يوم
طقس الثلاثاء| الأرصاد تحذر من الحرارة والشبورة
رصد إشارات حرارية صادرة من منشأة "فوردو" النووية.. ما القصة؟
تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الثقافة يلتقي شيوخ القبائل والعواقل وأعضاء البرلمان في ختام زيارته لشمال سيناء.. هنو: مهرجان لفنون البادية ودعم الحرف اليدوية

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

في ختام زيارته الرسمية إلى محافظة شمال سيناء، حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على عقد لقاءً موسعًا بمدينة نخل مع شيوخ القبائل والعواقل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة المجتمعية، والاستماع إلى آراء ممثلي المجتمع السيناوي حول أولويات العمل الثقافي في المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الثقافة أن تواجده على أرض سيناء العزيزة يمثل رسالة تقدير واعتزاز بتاريخها الوطني العريق، وإدراكًا عميقًا لما تمثله من قيمة استراتيجية وثقافية وروحية في قلب كل مصري، مشيرًا إلى أن مشروعات الوزارة في شمال سيناء تنطلق من خصوصية التراث المحلي، وتستهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: "الثقافة الوطنية تبدأ من الهوية المحلية، وسيناء بما تحمله من تاريخ وتراث تمثل كنزًا وطنيًا وإنسانيًا، نستلهم منه رؤيتنا في العمل الثقافي مشيرًا إلى أن ما تحقق اليوم من افتتاح لثلاثة مواقع جديدة هو خطوة أولى ضمن رؤية أشمل لتمكين أبناء سيناء من أدوات المعرفة والإبداع.”

وأوضح الوزير أنه سيتم أقامة مهرجان فنون البادية في المواقع الثقافية التي تم افتتاحها، مع تكثيف الفعاليات الثقافية والإبداعية بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاعات الوزارة المختلفة ومحافظة شمال سيناء، لضمان وصول الخدمة الثقافية إلى مختلف فئات المجتمع السيناوي.

كما أكد الوزير اهتمامه بالمقترحات التي طرحها الحضور، وفي مقدمتها دعم الحرف التراثية التي تجيدها المرأة السيناوية، وتوسيع مشاركتها في الفعاليات والمعارض الثقافية، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إعداد برنامج متكامل لدعم الحرف التقليدية في سيناء، إلى جانب تعزيز تمثيل المرأة في الفضاءات الثقافية.

ورحب الوزير كذلك بمقترح تكوين فرقة فنية تُعبر عن تراث وسط سيناء، مؤكدًا أنه سيتم بحث تشكيل الفرقة ضمن خطط تطوير البنية الفنية في المحافظة، بما يضمن حفظ الموروث الفني البدوي وتقديمه للأجيال الجديدة.

وفيما يخص المطالبة بإعادة افتتاح متحف تراث سيناء، أشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لدراسة آليات إعادة تشغيل المتحف بما يليق بقيمته الرمزية، وباعتباره نافذة للحفاظ على التراث المادي واللامادي لأبناء سيناء.

كما أبدى الوزير اهتمامه بتعزيز مشاركة الوزارة في سباقات الهجن والفعاليات التراثية التي تحتل مكانة خاصة في وجدان أبناء المحافظة، لما تمثله من امتداد ثقافي واجتماعي متجذر.

وأعرب شيوخ وعواقل شمال سيناء خلال اللقاء عن تقديرهم لزيارة وزير الثقافة، مؤكدين أن أبناء سيناء سيظلون كما عهدهم الوطن، درعًا حصينًا لحدوده، وحراسًا أوفياء لترابه، مشددين على التزامهم الكامل بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في المجال الثقافي.

وفي ختام اللقاء، ثمّن وزير الثقافة روح التفاعل التي أبداها المشاركون، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على كافة المبادرات والمقترحات التي تخدم أبناء سيناء،مؤكدًا أن الثقافة ملك لكل المصريين، وسيناء جزء أصيل من ثقافة مصر ، وستظل في صدارة خطط الثقافة وجهودها من أجل تحقيق عدالة ثقافية حقيقية على أرض الواقع.”

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة شيوخ القبائل جلسي النواب والشيوخ الشراكة المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

اجازة

مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو

أرشيفية

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن خالد بن سعود

أرشيفية

زلزال بقوة تقترب من الـ6 درجات ريختر يضرب أمريكا

ترشيحاتنا

الغدة الدرقية

تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفرط الغدة الدرقية

حفل زفاف نجل نائب السفير المصري في الرياض

زفاف نجل نائب السفير المصري بالرياض في أجواء عائلية بالقاهرة

بسكويت جوز الهند بالكاكاو

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالكاكاو

بالصور

تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو

«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو

دليلك لتجنب الطفح الحراري.. كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟
كيف تحمي نفسك من الأمراض الجلدية في الصيف؟

من المطبخ إلى السوق… سر نجاح ألواح الشوكولاتة والكراميل بالفول السوداني

ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني
ألواح الشوكولاتة المحشوة بالكراميل والفول السوداني

في 30 دقيقة فقط.. طريقة عمل الحريرة المغربية في حلة الضغط

طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية
طريقة عمل الحريرة المغربية

فيديو

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتعرض لموقف صعب في حفلها الأخير بسبب معجب.. ماذا حدث؟

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد