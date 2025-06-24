دفن جثمان ضحية حادث دهس سيدة التجمع الخامس

باشرت النيابة العامة التحقيقات في حادث دهس التجمع وصرحت بدفن جثمان السيدة ضحية الحادث وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل حادث دهس التجمع الخامس

حيث أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلي أن السيدة انحرفت عجلة القيادة بيدها اثناء قيادتها السيارة في أحد شوارع حي النرجس بالتجمع.

وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن السيدة صعدت الرصيف واقتحمت حديقة ثم أطاحت بأسرة كاملة كانت متواجدة في الحديقة.

وتبين من التحريات أن الحادث نتج عنه مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين من نفس الأسرة وتحطم السيارة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري وضحايا في منطقة حي النرجس بالتجمع الخامس.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين اصطدام سيدة بـ أسرة كاملة بعد صعودها على الرصيف واقتحام حديقة في حي النرجس.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السيدة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.