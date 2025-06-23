أسامة عباس يكشف حقيقة اعتزاله الفن بعد اختفائه الفترة الأخيرة

تحدّث الفنان الكبير أسامة عباس عن حالته الصحية وحياته اليومية بعد غيابه عن الساحة الفنية، مؤكدًا أنه يعيش فترة راحة واستمتاع بعد التوقف عن العمل، وأنه لا يعتبر نفسه معتزلًا الفن رسميًا، لكن المعروض عليه حاليًا من أعمال لا يليق بتاريخه الفني.

وأوضح أسامة عباس، تفاصيل حالته الصحية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنا بصحة جيدة".

وحول يومه وكيفية قضائه، أشار أسامة عباس، إلى أنه يستمتع بكل لحظة من حياته بعد التوقف عن العمل، قائلاً: "يومي أنا مستمتع بيه جداً من يوم ما بطلت إن أنا أمثل، أو بطلت إن أنا أشتغل عموماً يعني، فمستمتع بأن أنا مش مضطر أعمل حاجة في الوقت المناسب اللي هو موجود أنا أصحى، أنام، أخرج، آكل، أشرب، أقرأ".