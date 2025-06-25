أخبار بني سويف| حملات رقابية مفاجئة على الأسواق.. وإحالة مقصرين للتحقيق بمستشفى الصدر

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

حملات رقابية مفاجئة على الأسواق في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة الرقابية المفاجئة التي نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة على عدد من المنشآت الغذائية بمركز الفشن، والتي أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية المخالفة وغير المطابقة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الميداني الذي أعدته وكيلة الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش بقيادة الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية والمشرف على الطب الوقائي، والدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتور عبد الله الدكش، مدير الطب الوقائي بالفشن، وبمشاركة فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركز الفشن.

باحث بجامعة بني سويف يشارك في دراسة رائدة بمجلة Nature

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، مشاركة الدكتور شحاتة إبراهيم أنور ، المدرس بقسم الباثولوجي بكلية الطب البيطري في نشر دراسة علمية متميزة بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة ، وذلك في مجلة Nature العالمية، والتي تُعد من أعرق وأعلى المجلات العلمية تصنيفًا على مستوى العالم، جاءت هذه الدراسة، التي نُشرت في عدد مايو 2025، تحت عنوان: "Gut-primed T cells trigger central nervous system inflammation through licensing and molecular mimicry".، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد عباس عميد الكلية.

إحالة مقصرين للتحقيق..صحة بنى سويف تتابع الخدمات الطبية بمستشفى الصدر

قامت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف اليوم الثلاثاء بالمرور المفاجئ على مستشفى الصدر لتقييم الخدمات المقدمة.

و تم المرور على أقسام العنايات المركزة كبار وأطفال

ومراجعة سياسات دخول الحالات وتوفير المستلزمات والأدوية وتواجد الأطقم الطبية .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف.

ووجهت وكيل الوزارة بإعادة تدريب بعض من الفئات الطبية على التسجيل الطبى وسياسات مكافحة العدوى وتطبيق سياسات دخول وخروج الحالات من العناية المركزة .