قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر في قلب المعرفة.. 11 عاما من التحول نحو دولة منتجة للابتكار والبحث العلمي
1000 جنيه نزول دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأربعاء
مفاجأة.. الأهلي سجل أهدافا بمونديال 2025 أكثر من إجمالي أهداف الفرق العربية
قطاع الموارد المائية والري.. مشروعات كبرى ورؤية استراتيجية لتحقيق الأمن المائي
في الجمهورية الجديدة.. نهضة تعليمية شاملة لبناء الإنسان المصري على مدار 11 عاما
صلاة آخر السنة الهجرية تفتح لك أبواب الرزق .. اغتنمها اليوم
بكرة مش اجازة.. التعليم تعلن استمرار امتحانات الثانوية العامة غدا بآداء"الفيزياء والتاريخ"
نشرة أخبار العالم| مقتـ.ـل 7 جنود إسرائيليين في خان يونس.. وجدل أمريكي بشأن المنشآت النووية الإيرانية.. واعتقال 700 جاسوس ومصادرة 10 آلاف مسيرة بطهران.. وترامب ينجو من العزل
دعاء بداية العام الهجري الجديد 1447.. ردده للرزق وكشف الهم
ماراثون الثانوية العامة |طلاب مدارس المكفوفين "النظام القديم" يؤدون الفلسفة والمنطق اليوم
دعاء نهاية السنة الهجرية.. 7 كلمات نهاية لأحزانك ردّده الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| حملات رقابية مفاجئة على الأسواق.. وإحالة مقصرين للتحقيق بمستشفى الصدر

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

حملات رقابية مفاجئة على الأسواق في بني سويف
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة الرقابية المفاجئة التي نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة على عدد من المنشآت الغذائية بمركز الفشن، والتي أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية المخالفة وغير المطابقة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الميداني الذي أعدته وكيلة الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش بقيادة الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية والمشرف على الطب الوقائي، والدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتور عبد الله الدكش، مدير الطب الوقائي بالفشن، وبمشاركة فرق مراقبة الأغذية بالمديرية ومركز الفشن.

باحث بجامعة بني سويف يشارك في دراسة رائدة بمجلة Nature

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، مشاركة  الدكتور شحاتة إبراهيم أنور ، المدرس بقسم الباثولوجي بكلية الطب البيطري  في  نشر دراسة علمية متميزة بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة ، وذلك في مجلة Nature العالمية، والتي تُعد من أعرق وأعلى المجلات العلمية تصنيفًا على مستوى العالم، جاءت هذه الدراسة، التي نُشرت في عدد مايو 2025، تحت عنوان: "Gut-primed T cells trigger central nervous system inflammation through licensing and molecular mimicry".، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد عباس عميد الكلية.

إحالة مقصرين للتحقيق..صحة بنى سويف تتابع الخدمات الطبية بمستشفى الصدر
قامت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف اليوم الثلاثاء بالمرور المفاجئ على مستشفى الصدر لتقييم الخدمات المقدمة.

 و تم المرور على أقسام العنايات المركزة كبار وأطفال 
ومراجعة سياسات دخول الحالات وتوفير المستلزمات والأدوية وتواجد الأطقم الطبية .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف.

ووجهت وكيل الوزارة بإعادة تدريب بعض من الفئات الطبية على  التسجيل الطبى وسياسات مكافحة العدوى وتطبيق سياسات دخول وخروج الحالات من العناية المركزة .

بني سويف الفشن ببا محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

بنك مصر

وظائف بنك مصر 2025 لحديثي التخرج.. التفاصيل والشروط وخطوات التقديم

الزمالك

كفاية عليك عاوزين لاعب سنه أصغر | الزمالك يصدم نجمه بإعلان مفاجئ

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 25-6-2025

كاس العالم

خالد بيومي: ما يفعله الفيفا جريمة سيدفع ثمنها اللاعبون والأندية مستقبلا

مشروع قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

مصرع عاملان في المنوفية

مصرع عاملين بصعق كهربائي أثناء عملهم بسبب عمود ضغط عالي

ترشيحاتنا

الأهلي

مهيب عبد الهادي يكشف غضب ريبيرو بسبب نجم الأهلي

حسين الشحات

عرضان من الخليج.. موقف حسين الشحات من الاستمرار مع الأهلي

منتخب مصر

منتخب شباب اليد يخسر أمام ألمانيا ويضمن التأهل لدور الثمانية بمونديال بولندا

بالصور

كاجوال لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

نشرة المرأة والمنوعات| تحضير القهوة بهذه الطرق ترفع خطر الإصابة بالسرطان.. واكتشاف فصيلة دم جديدة بالصدفة باسم «غوادا سالب»

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

طريقة عمل آيس كريم الفواكه بدون ماكينة في المنزل.. مُنعش للصيف

طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”
طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”
طريقة عمل آيس كريم الفواكه “الاقتصادي”

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

فيديو

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد