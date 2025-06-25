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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية 24.6% في أبريل

أرشيفية
أرشيفية
وكالات

ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 24.6% في أبريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر من 2024. في حين زادت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 6.8%، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 72% في الفترة نفسها، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأربعاء.

في المقابل، انخفضت الصادرات السلعية في شهر أبريل 2025 بنسبة 10.9% عن شهر أبريل 2024، ويعزى ذلك إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 21.2%. وقد تراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.5% في شهر أبريل 2024 إلى 68.6% في شهر أبريل 2025.

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر أبريل 2025 بنسبة 18.3%. وعند النظر إلى الميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 61.7% مقارنة بشهر أبريل 2024.
 

وسجلت نسبة تغطية الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) للواردات ارتفاعًا في شهر أبريل 2025، حيث بلغت 37.2% مقارنة بـ 35.4% في شهر أبريل 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 24.6%، وهو ما فاق نسبة ارتفاع الواردات التي بلغت 18.3% خلال الفترة نفسها.

الصادرات السعودية إعادة التصدير الصادرات الوطنية الهيئة العامة للإحصاء الواردات

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