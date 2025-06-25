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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا .. سامسونج تعلن عن موعد ومواصفات هاتف Galaxy Z Flip7 وبسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث 5 أنواع باور بانك في الأسواق

أحدث التقنيات
أحدث التقنيات
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جوجل ولينوفو يطلقان "منافس شرس".. كل ما تريد معرفته عن Chromebook Plus 14
 

أعلنت شركة لينوفو بالتعاون مع شركة جوجل عن إطلاق جهاز Chromebook Plus 14 والذي يُعد الأكثر تطورًا في فئة أجهزة Chromebook والذي يأتي مزود بشاشة OLED مقاس 14 بوصة وبدقة تصل إلى حوالي 2K أما عن تصميمه فهو يأتي بهيكل خفيف الوزن 1.17 كجم ومصنوع من الألومنيوم.

بسرعة شحن طلقة .. إليك أحدث 5 أنواع باور بانك في الأسواق بأعلى الإمكانيات
 

أصبحت الحاجة إلى الباوربنك أكثر تنوعًا من أي وقت مضى، فهي قادرة على شحن كل شيء، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية إلى الهواتف الذكية وسماعات الأذن. كما أنها متوافقة مع معايير سلامة الطيران، مما يجعلها مناسبة للسفر.

 إليكم أفضل  الباوربنك بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة المتوفرة حاليًا في الأسواق العالمية.

بسعر منافس.. سامسونج تعلن عن موعد ومواصفات هاتف Galaxy Z Flip7
 

قد تُجري سامسونج نقلة نوعية في هواتفها القابلة للطي القادمة. فوفقًا لتقرير جديد، سيعمل هاتف Galaxy Z Flip7 حصريًا بمعالج Exynos 2500 الخاص بالشركة، وهو ما يُمثل تحولًا جذريًا عن اعتمادها المعتاد على معالجات Snapdragon من كوالكوم.

أوبو تكشف عن هاتف رينو 14.. مواصفاته وإمكانياته
 

وسّعت شركة أوبو سلسلة هواتف رينو 14 في تايوان بإطلاق هاتف رينو 14 برو، بعد إطلاق هاتفي رينو 14 ورينو 14F 

تعد جميع الطرازات الثلاثة متوفرة رسميًا في تايوان، وتستهدف فئات مختلفة من سوق الهواتف الفاخرة والمتوسطة وإليك أهم ميزاته الرئيسية.

بقدرة شحن جبارة .. OnePlus تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3
تحظى سماعات وان بلس Bullets Wireless Z3OnePlus لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3 الأسبوع الجاري ، التي أُطلقت مؤخرًا بالعديد من المواصفات الرائدة وسعر مناسب .

أما عن سعر السماعات فهي تأتي بسعر أكثر جاذبية، وتُقدم OnePlus خصمًا نقديًا بقيمة 2000 روبية هندية  عند استخدام بعض بطاقة الائتمان .

وحش جديد من هواوي.. إليك تفاصيل هاتف Pura 80 Ultra
أكدت شركة هواوي رسميًا الجدول الزمني للإطلاق العالمي لسلسلة هواتفها الرائدة Pura 80، أحدث هواتفها الرائدة المُصممة خصيصًا للتصوير الفوتوغرافي.

وبعد إطلاقها لأول مرة في الصين، تستعد هواتف Pura 80 وPura 80 Pro وPura 80 Pro+ و Pura 80 Ultra للوصول إلى الأسواق العالمية. إليك كل ما تحتاجين لمعرفته.

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