نواب البرلمان: إدارة الدولة للمخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزيتها لأي طارئ

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية العالمية، شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتعزيز أمن الطاقة، معتبرين أنها تمثل درع حماية وطنية للاقتصاد المصري، وخط دفاع أول لحماية المواطن.

وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، معتبراً أن وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر يمثل عنصر طمأنة للمواطنين وسوق الغذاء، ويعكس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المحتملة، سواء كانت تصعيدًا عسكريًا أو اضطرابًا في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن مفهوم المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على التخزين، بل يشمل تطوير آليات التوزيع وضمان الجودة والرقابة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي.

من جانبها، أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة، بتوجيهات الرئيس بشأن تعزيز أمن الطاقة، مؤكدة أن الدولة تنفذ خطة واضحة لتأمين احتياجات السوق المحلي من خلال ربط عدة سفن غاز بالشبكة القومية، مع قرب وصول سفينة رابعة، بما يعزز استقرار الإمدادات.

وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطاقة يعكس رؤية وطنية استراتيجية تواكب تحديات المستقبل، وتخلق بيئة استثمارية مستقرة، تضمن استمرارية المصانع والخدمات، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

وأكدت أن البرلمان يتابع تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، من خلال لجانه النوعية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى أن أمن الطاقة أصبح ضرورة لتحقيق السيادة الاقتصادية والحفاظ على جودة حياة المواطن.

وشدد النائبان على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ، سواء على مستوى الغذاء أو الطاقة، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية.