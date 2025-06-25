لعدم الحصول على العرض المناسب .. عبدالله السعيد يقترب من البقاء في الزمالك

أقتراب نادي الزمالك من تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في ظل عدم العثور على الأندية المناسبة الاستثمارية التي من الممكن أن تدفع له مستحقات مالية كبيرة تناسب ما يريده اللاعب البيت اللأبيض.



وأصبح اللاعب منفتح على التجديد مع الزمالك لموسم إضافي بمبلغ قريب من المبلغ الذي يريد النادي دفعه مقابل التجديد.

ويبدو أن عبدالله السعيد كان يأمل في وصول عرض مالي كبير من نادي استثماري يقرر ضم اللاعب ولو على سبيل الدعاية والتسويق.

ويترقب اللاعب جلسة حسم تجديده مع الزمالك خلال الساعات القادمة مع مسئولى النادي وعلى رأسهم جون إدوارد المدير الرياضي للفريق.

ولا يمانع السعيد في التجديد للزمالك لموسم إضافي لآخر، ربما كان يترقب عرض مالي أكبر ولكنه يرحب أيضا بالاستمرار في صفوف الفريق