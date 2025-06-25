قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء: مستمرون في تحفيز مناخ الاستثمار
الزمالك: حكم نهائي بإلغاء سحب أرض النادي في مرسى مطروح
خالد الغندور: الأهلي سيوافق على رحيل الشناوي حال تلقيه عرضا خليجيا
مدبولي: الاجتماعات مع اللجان الاستشارية مستمرة رغم توقف الحرب بالمنطقة
رونالدو يودع ستيفانو بيولي برسالة مؤثرة
كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الأيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح
مدبولي: سعداء بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والدبلوماسية المصرية بذلت جهدا لتحقيق ذلك
بيان عاجل من الرقابة الإدارية حول ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية وضباط شرطة
تعيين الدكتور إبراهيم نجم مستشارا عاما لـ مفتي الجمهورية
الجو حر.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة
حماس تكشف سبب فشل التوصل لإنهاء الحرب في غزة
دعاء العام الهجري الجديد ..ابدأ السنة بالتقرب إلى الله بالدعاء والطاعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القندوسي يوجه رسالة وداع مؤثرة إلى إدارة وجماهير سيراميكا كليوباترا

القندوسي
القندوسي
منار نور

وجّه اللاعب الجزائري أحمد القندوسي رسالة مؤثرة إلى نادي سيراميكا كليوباترا وجماهيره، بعد انتهاء مشواره مع الفريق، عبّر فيها عن امتنانه العميق لكل من سانده خلال الفترة التي قضاها داخل النادي.

وكتب القندوسي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":
"كاين لحظات في الحياة ما تتنساش، وكاين أماكن ما تخرجش من القلب، حتى كي تغادرها... اليوم نودع سيراميكا كليوباترا، اللي مكانش مجرد فريق، بل كان دار، وناسه كانوا عيلتي."

وأضاف:"من هنا، رجعت نوقف على رجليا، رجعت نآمن بنفسي، ومن هاد الأرض بدات أول خطوة رجعتني للطريق، ومنها للفريق الوطني ولكل إنجاز فرحني وفرّح الناس اللي حبوني... كانوا هما البداية."

وخصّ بالشكر عددًا من المسؤولين داخل النادي، قائلًا:
"شكراً من قلبي للسيد محمد أبو العينين، وللأستاذ طارق أبو العينين، والكابتن معتز البطاوي، والكابتن يوسف الشربيني، والكابتن أيمن الرمادي، والكابتن علي ماهر، على كل لحظة ثقة وكل دعم قدّموه لي."

كما وجه الشكر للطواقم الإدارية والفنية والطبية، وزملائه في الفريق الذين وصفهم بـ"الإخوة والعائلة"، مشيرًا إلى وقوفهم بجانبه في أصعب اللحظات.

وختم رسالته قائلًا:
"راني ماشي، بصح سايب قلبي هنا… الذكريات، الضحك، التعب، الأهداف، لمّة الأوضة، لحظات النصر، وحتى الدموع… كامل راهم محفورين في قلبي. دعواتكم معايا في المشوار الجاي."

احمد القندوسي سيراميكا كيلو باترا الاهلي رحيل القندوسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

الرئيسان السيسي

اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

وزير قطاع الأعمال: الشركات المصرية مستعدة لتعزيز تواجدها بالسوق الأنجولية ونقل الخبرات

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم.. هبوط مفاجئ محليا وارتفاع عالمي بعد وقف الحرب

خلال التوقيع

بروتوكول تعاون جديد بين وزارة الشباب والبنك الأهلي المصري

بالصور

لأصحاب الدايت.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة كاملة؟

البيض المسلوق
البيض المسلوق
البيض المسلوق

خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل .. أسبابها وعلاجها؟

خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل.. أسبابها وعلاجها؟
خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل.. أسبابها وعلاجها؟
خلع الركبة إصابة خطيرة تهدد سلامة الساق بالكامل.. أسبابها وعلاجها؟

المرأة والصحة| رحيل بلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية.. وفوائد البصل الأخضر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان قصير.. روجينا تثير إعجاب جمهورها بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

عماد محرم

لم يحضر أحد .. غياب تام للفنانين فى جنازة الفنان عماد محرم.. فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد