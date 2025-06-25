القندوسي يوجه رسالة وداع مؤثرة إلى إدارة وجماهير سيراميكا كليوباترا

وجّه اللاعب الجزائري أحمد القندوسي رسالة مؤثرة إلى نادي سيراميكا كليوباترا وجماهيره، بعد انتهاء مشواره مع الفريق، عبّر فيها عن امتنانه العميق لكل من سانده خلال الفترة التي قضاها داخل النادي.

وكتب القندوسي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":

"كاين لحظات في الحياة ما تتنساش، وكاين أماكن ما تخرجش من القلب، حتى كي تغادرها... اليوم نودع سيراميكا كليوباترا، اللي مكانش مجرد فريق، بل كان دار، وناسه كانوا عيلتي."

وأضاف:"من هنا، رجعت نوقف على رجليا، رجعت نآمن بنفسي، ومن هاد الأرض بدات أول خطوة رجعتني للطريق، ومنها للفريق الوطني ولكل إنجاز فرحني وفرّح الناس اللي حبوني... كانوا هما البداية."

وخصّ بالشكر عددًا من المسؤولين داخل النادي، قائلًا:

"شكراً من قلبي للسيد محمد أبو العينين، وللأستاذ طارق أبو العينين، والكابتن معتز البطاوي، والكابتن يوسف الشربيني، والكابتن أيمن الرمادي، والكابتن علي ماهر، على كل لحظة ثقة وكل دعم قدّموه لي."

كما وجه الشكر للطواقم الإدارية والفنية والطبية، وزملائه في الفريق الذين وصفهم بـ"الإخوة والعائلة"، مشيرًا إلى وقوفهم بجانبه في أصعب اللحظات.

وختم رسالته قائلًا:

"راني ماشي، بصح سايب قلبي هنا… الذكريات، الضحك، التعب، الأهداف، لمّة الأوضة، لحظات النصر، وحتى الدموع… كامل راهم محفورين في قلبي. دعواتكم معايا في المشوار الجاي."