تدفقات نفط الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز تتضاعف بعد انحسار المخاطر

انتعشت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز مع تراجع المخاوف الأمنية بشأن الممر الملاحي الحيوي، وذلك عقب وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إيران وإسرائيل.

أظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ" أن عدد الناقلات المغادرة من الخليج العربي تضاعف، الثلاثاء مقارنةً باليوم الأسبق، بعدما تراجعت التدفقات عبر المضيق الضيق الذي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان، ويمر منه خُمس تجارة النفط العالمية، على إثر تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

كما انتعشت التدفقات القادمة، حيث ارتفعت بنسبة 48% عن اليوم السابق.

بلغ المتوسط المتحرك لسبعة أيام لعدد الناقلات المغادرة من الخليج حوالي 20 ناقلة، بينما بلغ متوسط عدد السفن القادمة نحو 23 ناقلة يومياً. كما عادت عمليات عبور ناقلات الغاز المسال والنفط المُسال إلى نحو ثماني ناقلات لكل منهما يوم الثلاثاء.

تدفقات نفط الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز تسترد عافيتها بعد تراجع وجيز

بينما أظهرت البيانات قصيرة المدى يوم الإثنين تراجعاً في عمليات العبور، بلغ إجمالي الحركة التجارية عبر المضيق يوم الثلاثاء نحو 106 سفن بناء على المتوسط المتحرك لسبعة أيام، وهو ما يتوافق مع المتوسط الإجمالي لهذا الشهر.