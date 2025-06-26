مصطفى شردى: إسرائيل وإيران أكدوا أنهم انتصروا فى الحرب

قال الإعلامى محمد مصطفى شردى أن إيران وإسرائيل أكدوا أنهم انتصروا فى الحرب وطهران أكدت أنها بتستكمل برنامجها النووى ولكن الحقيقة فين ! .

وأضاف شردى خلال تقديمه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة بنسمع أخبار من إسرائيل وإيران وأمريكا أن كل شىء على مايرام وفجأة الحرب انتهت بفوز جميع الاطراف .

قال الدكتور رامى عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة إن إسرائيل وإيران تعتبران نفسيهما انتصرتا فى الحرب خاصة أن إيران قالت إنها ضربت العمق الاسرائيلى وحافظت على برنامجها النووى وإسرائيل أكدت أنها تخلصت من اليورانيوم الإيرانى بمساعدة أمريكية .

وأضاف عاشور خلال حواره ببرنامج الخلاصة على قناة المحور أنه ليس من مصلحة أمريكا تغيير النظام الايرانى رغم أن إسرائيل تريد ذلك.

وتابع قائلا: سقوط إيران يعنى فوضى وهذا يهدد المصالح الأمريكية فى المنطقة.