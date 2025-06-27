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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة

بهنساوي : انتشار مكثف لمعدات النقل الميكانيكي بقطاعات المدينة
بهنساوي : انتشار مكثف لمعدات النقل الميكانيكي بقطاعات المدينة
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، أعمال النظافة العامة عقب صدور تعليمات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بنزول الاحياء و مجلس مدينة بورفؤاد بديل عن شركة النظافة بعد إنهاء عملها لسوء الأداء وعدم وفائها بالتزامات العقد أعمال منظومة النظافة لرفع المخلفات البلدية وتراكمات وتجمعات القمامة، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لقطاعات المدينة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، أن أجهزة المدينة التنفيذية بدأت منذ الساعات الأولى في مراجعة شاملة لمستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمواقف والأسواق، بهدف تحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بهنساوي : انتشار مكثف لمعدات النقل الميكانيكي بقطاعات المدينة

وأشار بهنساوى إلى أن منظومة النظافة سوف تواصل عملها بوتيرة عالية، بالتزامن مع انتشار مكثف معدات النقل الميكانيكي داخل قطاعات المدينة وسط متابعة مستمرة لمستوى الأداء.

عقب تعليمات محافظ بورسعيد رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود رفع المخلفات 

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة تكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات، والقضاء على تجمعات القمامة العشوائية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للمدينة، مضيفاً أن خطة المدينة تشمل تطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لتحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي، إلى أنه سيقوم بشن جولات مفاجئة على الشوارع لمتابعة سير أعمال النظافة بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار حرصه على ضمان تطبيق الخطة الموضوعة للارتقاء بمنظومة النظافة في المدينة، مشيراً إلى أنه لن يتردد في إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال هذه الجولات، مؤكدًا على أنه لن يقبل أي تقصير في هذا الملف الذي يمس صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على التزام المدينة القوي بتحسين البيئة العامة في أنحاء المدينة وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مطالبا جميع المواطنين بالتعاون مع المدينة للحفاظ على نظافة شوارعهم وبيئتهم.

بورسعيد بورفؤاد النظافة العامة رفع المخلفات المظهر الحضاري

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