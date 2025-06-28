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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الساركويد.. المستشفى الجامعى بقنا ينجح فى تشخيص مرض مناعى نادر لطفلة

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى
يوسف رجب

قال الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر، فى تشخيص مرض نادر لمريضة صغيرة فى السن.

يأتي ذلك استكمالا لما يحققه قسم جراحة القلب والصدر، وضمن الخدمات المتميزة التي تقدمها المستشفيات الجامعية لخدمة أهالي الصعيد تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى،  رئيس جامعة قنا وتحت اشراف الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور كرم مسلم عيسي، أستاذ جراحة القلب والصدر، أنه عند استقبال المريضة التى تبلغ من العمر ١٥ عاماً، وبعد عمل جميع الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة، تبين أنها  تعاني من التهاب في قزحية العين وضباب في الرؤية واعراض مختلفة متباعدة مع وجود أورام وغدد ليمفاوية متناثرة بالحيزوم وبالرئتين ووجود تضخم في عقّد الليمفاوية في الرئتين فتم تحضير المريضة ودخولها علي الفور لعمليات جراحة الصدر.

وأضاف مسلم: اتضح أنها تعانى من مرض الساركويد، وهو مرض التهابي مزمن ونادر من أمراض المناعة، يصيب العقد الليمفاوية، وتم اجراء جراحة بمنظار الصدر الجراحي  وأخذ عينات من الحيزوم والرئتين.

وأشار الدكتور محمد عبدالبارى، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، إلى أن المريضة تعتبر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتأمين الصحي وحياة كريمة، وجرى خلال التعامل مع الحالة استخدام أحدث تقنيات المنظار ذو فتحات الصغيرة.

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن خيرى، مدير مستشفى الحرم الجامعى، إن المريض بحالة جيدة و مستقرة  وتماثلت للشفاء، عقب تلقيها الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى.

جدير بالذكر بأن الفريق الطبي الجراحي ضم كلا من: الدكتور كرم مسلم عيسى، أستاذ جراحة القلب والصدر، والطبيبة شيماء أحمد، أخصائي جراحة القلب و الصدر، والطبيب أبانوب بهاء، طبيب مقيم بالقسم، وشارك من قسم التخدير والعناية المركزة الطبيب مصطفي سعد، مدرس مساعد، والطبيب محمد عبدالوهاب، الطبيب المقيم بالقسم، تحت اشراف الدكتور مروة المدرس بالقسم، ومن طاقم هيئة التمريض أحمد التهامى و بموا إسحاق.

قنا الساركويد مرض مناعى نادر جراحة القلب والصدر جامعة جنوب الوادى

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