مهندس سوداني يقفز من الطابق الرابع بسبب أزمة نفسية بالعجوزة

تخلص مهندس كمبيوتر يحمل الجنسية السودانية من حياته قفزا من شرفة شقته بالطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية في منطقة العجوزة.



تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شاب من شرفة أحد العقارات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب المتوفى يبلغ من العمر 25 عام، سوداني الجنسية، ويعمل مهندس كمبيوتر، وقد قفز من شرفة شقته بالطابق الرابع ليسقط جثة هامدة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية حادة خلال الفترة الأخيرة، ولم يشتبه في وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.