ضمن أفضل 6% عالميا.. قفزة نوعية في تصنيف مجلة هندسة عين شمس

حققت المجلة العلمية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس قفزة نوعية طبقا لاحدث تقرير Elsevier، والتي تعد من أعرق دور النشر المتخصصة في نشر الكتب والدوريات الطبية والعلمية؛ وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة اماني اسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة وتحت إشراف الدكتور هاني حسنين، رئيس تحرير المجلة.

حيث ارتفع معدل الاستشهاد العلمي (Cite Score) للمجلة ليصل إلى 12.2 لعام 2024-2025، مقارنة بـ 10.8 في العام السابق، مما ساهم في تقدم تصنيف المجلة لتصبح ضمن أفضل 6% من المجلات الهندسية في مجال التخصص العام على مستوى العالم.

ومن جانبه وجه الدكتور عمرو شعت عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير إلى لأسرة تحرير مجلة Ain Shams Engineering Journal، على ما يبذلونه من جهود متميزة ومتواصلة في دعم مسيرة المجلة ورفع مكانتها العلمية والبحثية.

مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس تميز الأداء الاكاديمي والفكري لفريق العمل بالمجلة.

https://www.sciencedirect.com/journal/ain-shams-engineering-journal