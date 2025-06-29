طقس الأحد 29-6-2025 شديد الحرارة رطب نهارًا معتدل ليلاً

يبحث كثير من المواطنين عن درجة الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم، خاصة المسافرين لتفادي أوقات الذروة وتجنب التحرك أثناء فترات الحر ، ليشعروا بسفر أمن .



درجة الحرارة



وفى إطار ذلك يسرد صدى البلد أبرز ماجاء على لسان خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن درجة الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 29 يونيو 2025 طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشريقة ووسط سيناء، وتنشط على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الإدار ية 38 24

6 أكتوبر 38 23

بنها 37 24

دمنهور 35 24

وادي النطرون 38 23

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 37 24