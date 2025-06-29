الأنبا إبراهيم يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو

يهنئ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو.

وقال في بيان له : "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو.

وتابع : وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة المصرية، حتى يوفقهم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، وأن يُديم على مصرنا الحبيبة الاستقرار والرخاء والازدهار، كما تتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".