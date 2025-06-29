قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لمتابعة موقع حادث مصرع 18 فتاة ويؤكد: السواق كان شارب
بالذهب والحرير.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 159 صانعًا وفنيًا
إعلام إسرائيلي: إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو بسبب تقارير استخبارية وأمنية
وزير الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان
تصل لـ 4800 جنيه.. تفاصيل زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات
دفع مخالفات المرور أونلاين.. الخطوات والرابط
رسالة نارية من خالد الغندور للإعلام الأهلاوي
كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن
هل يسدل الستار؟.. أرقام وبطولات شيكابالا بالزمالك تشهد قبل القرار الأخير
حادث الطريق الإقليمي.. إعفاء كامل من المصروفات الدراسية .. ⁠إطلاق أسماء الشهيدات على مبان حكومية وشوارع
هل يتفاوض الزمالك مع البرتغالي بيدرو كايشينيا؟
بعد كارثة الإقليمي.. مصرع 5 عمال في تصادم ميكروباص وتريلا على الطريق الأوسطي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نقلة نوعية لدعم البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية بمحافظة الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى، والذي يُعد أحد الشوارع الرئيسية ذات الأهمية المرورية والاقتصادية في المدينة، نظرًا لكونه يربط بين عدد من المحاور الحيوية، ويخدم كثافة سكانية وصناعية كبيرة. في إطار الخطة الطموحة التي تنفذها محافظة الغربية لتطوير البنية التحتية والارتقاء بكفاءة الطرق والمحاور الحيوية.

جهود محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن أعمال التطوير تسير حاليًا على أكثر من محور، حيث تم الانتهاء من توريد وتشغيل الطبقة الأولى من طبقة الأساس (السن) بالقطاع الأول من المشروع، والذي يمتد من ميدان المشحمة حتى تقاطع شارع شكري القوتلي، وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف النهائية بهذا القطاع فور الانتهاء من الأعمال التمهيدية، بما يتماشى مع المعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.

وأشار اللواء الجندي إلى أن العمل يجري بالتوازي في قطاعين حيويين بشارع الجلاء: الأول من ميدان المشحمة حتى تقاطع شكري القوتلي، والثاني من ميدان أبو دراع حتى طريق دمرو، مؤكدًا أن أعمال الرصف تتم بشكل مرحلي في كل قطاع عقب الانتهاء من إحلال وتجديد خط مياه الشرب، وذلك لضمان توافر بنية تحتية قوية تواكب متطلبات التنمية المستقبلية وتحقيق الاستدامة في الخدمات.

دعم مشروعات الرصف 

ويُعد شارع الجلاء من المحاور المرورية الرئيسية في مدينة المحلة الكبرى، حيث يربط بين شارع البحر وشارع طريق كفر الشيخ، مرورًا بتقاطع شارعي شكري القوتلي ومحب، ويبلغ طوله الإجمالي نحو 1700 متر، وبعرض متوسط يبلغ 16 مترًا، ويخدم آلاف المواطنين يوميًا، سواء في التنقل أو في إطار النشاط التجاري والصناعي الذي تشتهر به المدينة.

تطوير شارع الجلاء 

وأكد محافظ الغربية أن تطوير شارع الجلاء يأتي في إطار رؤية متكاملة لتحديث شبكة الطرق الداخلية بالمحلة الكبرى وتخفيف الضغط عن المحاور الرئيسية، بما يُسهم في تقليل التكدسات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتوفير بيئة حضرية آمنة تليق بأهالي المدينة.

الانتهاء من مشروعات البنية التحتية 

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن كافة الأعمال تتم تحت إشراف هندسي دقيق ووفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعاتها التنموية وفق رؤية الدولة المصرية 2030، وبما يعزز من مكانة المحلة الكبرى كواحدة من قلاع الصناعة والتنمية على مستوى الجمهورية.

اخبار محافظة الغربية دعم المواقع مشروعات الرصف تحسبن خدمات المواطنين حل مشكلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

بالصور

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

ليلى علوى وبيومي فؤاد.. انطلاق تصوير فيلم «ابن مين فيهم»

فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم

فيديو

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد