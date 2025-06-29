نقلة نوعية لدعم البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية بمحافظة الغربية

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى، والذي يُعد أحد الشوارع الرئيسية ذات الأهمية المرورية والاقتصادية في المدينة، نظرًا لكونه يربط بين عدد من المحاور الحيوية، ويخدم كثافة سكانية وصناعية كبيرة. في إطار الخطة الطموحة التي تنفذها محافظة الغربية لتطوير البنية التحتية والارتقاء بكفاءة الطرق والمحاور الحيوية.

جهود محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن أعمال التطوير تسير حاليًا على أكثر من محور، حيث تم الانتهاء من توريد وتشغيل الطبقة الأولى من طبقة الأساس (السن) بالقطاع الأول من المشروع، والذي يمتد من ميدان المشحمة حتى تقاطع شارع شكري القوتلي، وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف النهائية بهذا القطاع فور الانتهاء من الأعمال التمهيدية، بما يتماشى مع المعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.

وأشار اللواء الجندي إلى أن العمل يجري بالتوازي في قطاعين حيويين بشارع الجلاء: الأول من ميدان المشحمة حتى تقاطع شكري القوتلي، والثاني من ميدان أبو دراع حتى طريق دمرو، مؤكدًا أن أعمال الرصف تتم بشكل مرحلي في كل قطاع عقب الانتهاء من إحلال وتجديد خط مياه الشرب، وذلك لضمان توافر بنية تحتية قوية تواكب متطلبات التنمية المستقبلية وتحقيق الاستدامة في الخدمات.

دعم مشروعات الرصف

ويُعد شارع الجلاء من المحاور المرورية الرئيسية في مدينة المحلة الكبرى، حيث يربط بين شارع البحر وشارع طريق كفر الشيخ، مرورًا بتقاطع شارعي شكري القوتلي ومحب، ويبلغ طوله الإجمالي نحو 1700 متر، وبعرض متوسط يبلغ 16 مترًا، ويخدم آلاف المواطنين يوميًا، سواء في التنقل أو في إطار النشاط التجاري والصناعي الذي تشتهر به المدينة.

تطوير شارع الجلاء

وأكد محافظ الغربية أن تطوير شارع الجلاء يأتي في إطار رؤية متكاملة لتحديث شبكة الطرق الداخلية بالمحلة الكبرى وتخفيف الضغط عن المحاور الرئيسية، بما يُسهم في تقليل التكدسات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتوفير بيئة حضرية آمنة تليق بأهالي المدينة.

الانتهاء من مشروعات البنية التحتية

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن كافة الأعمال تتم تحت إشراف هندسي دقيق ووفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعاتها التنموية وفق رؤية الدولة المصرية 2030، وبما يعزز من مكانة المحلة الكبرى كواحدة من قلاع الصناعة والتنمية على مستوى الجمهورية.