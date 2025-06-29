ضبط كيان لإنتاج وبيع المنظفات المغشوشة ويستخدم علامات تجارية بأشمون

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية برئاسة العقيد أحمد أبو السعود من ضبط كيـان مخالف وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي تخصص في إنتاج وبيع مساحيق الغسيل المغشوشة مستخدماً خامات إنتاج مجهولة غير صالحة للاستخدام الصناعي وتشكل خطرا على صحة المستخدمين ، ووضع علامات تجارية مدون عليها علامات وهمية مملوكة لشركات كبرى خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز أشمون .

حيث تـم ضبـط خط إنتاج كامل و16 طن ملح وصودا ومسحوق غسيل " مستلزمات إنتاج" مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ، كما تم ضبط 3٥٠٠ عبوة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة ، والتحفظ على سيارة نقل ومبلغ مالي من محصلات الإتجار الغير مشروع ، وجارى العرض على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود مباحث التموين ، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين في جميع السلع والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومكافحة الفساد بشتي صوره لمنع استغلال المواطنين.