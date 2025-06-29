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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق يعتذر لبيبو على الهواء.. تعرف على السبب

خالد بيبو
خالد بيبو
يمنى عبد الظاهر

قدم محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، اعتذارًا علنيًا إلى خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على خلفية انتقاداته السابقة له خلال فترة الأزمات التي مرّ بها الفريق.

وقال عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية: "أنا عايز أعتذر لخالد بيبو، له عندي اعتذار كبير جدًا، لأن في وقت أزمة كولر وغرفة الملابس في الأهلي، كنت هاجمته شوية، وهو وقتها مكنش ليه ذنب".

وأضاف: "هو مدير كرة ناجح وحقق بطولات مع الأهلي، وأنا بعتذر له لأن الهجوم كان في غير محله، وعرفت إنه زعل مني، فحقه عليّ".

واختتم عبدالجليل حديثه قائلًا: "أنا حزين إن شخصية مهذبة ومحترمة زي خالد بيبو زعلت مني، وأتمنى إنه يقبل اعتذاري".



 

محمد عبدالجليل نجم الأهلي مدير الكرة بالنادي الأهلي لخالد بيبو

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