زينب عبدالباري أول سيدة تترأس اتحاد شباب المستثمرين العرب بعد منافسة عربية قوية

فازت الدكتورة زينب عبدالباري بمنصب رئيس اتحاد شباب المستثمرين العرب، بعد منافسة قوية مع عدد من المرشحين علي مستوي الدول العربية الشقيقة ، لتصبح أول سيدة تتولي هذا المنصب خلال الفترة الأخيرة.

وفي أول تصريح لها عقب فوزها بالمنصب، أكدت زينب عبدالباري ، أن اتحاد شباب المستثمرين العرب،هو أحد أهم الإتحادات في الوطن العربي التابع لمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الوزير المفوض دكتور عبدالعزيز حماد، حيث جاء هذا المنصب تتويجا لعملها المهني والأكاديمي والنقابي ، بعد توليها منصب نقيب فلاحين كفر الشيخ كأول شابة مصرية تتولي هذا المنصب .

ولفتت عبدالباري الي أن أهم أهداف اتحاد المستثمرين العرب ، هو زيادة الترابط بين الشباب العربي وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين شعوب الدول العربية، مشيرة إلي أن الاتحاد خلال الفترة الأخيرة كان له دور فعال في حل بعض المشاكل وتوضيح مفاهيم مغلوطة ودحض الشائعات التي تعكر الصفو بين شعوب العالم العربي كما تم عمل عدة بروتوكولات مع الكيانات الشعبية لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والتعريف بالعادات والأعراف العربية والمساهمة في تطوير العلاقات العامة بين الدول العربية.

وأوضحت عبدالباري أن من أهم البروتوكولات البروتوكول بين منظمة الشعوب والبرلمانات العربية ويمثلها اتحاد شباب المستثمرين العرب وبين نقابة الفلاحين برئاسة حسين ابوصدام النقيب العام والذي يهدف لتوسيع تبادل الخبرات الزراعية بين الدول العربية وزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي.