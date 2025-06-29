قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع الحد الأقصى لـ أسعار السجائر.. تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة
وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لمتابعة موقع حادث مصرع 18 فتاة ويؤكد: السواق كان شارب
بالذهب والحرير.. استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 159 صانعًا وفنيًا
إعلام إسرائيلي: إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو بسبب تقارير استخبارية وأمنية
وزير الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان
تصل لـ 4800 جنيه.. تفاصيل زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات
دفع مخالفات المرور أونلاين.. الخطوات والرابط
رسالة نارية من خالد الغندور للإعلام الأهلاوي
كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن
هل يسدل الستار؟.. أرقام وبطولات شيكابالا بالزمالك تشهد قبل القرار الأخير
حادث الطريق الإقليمي.. إعفاء كامل من المصروفات الدراسية .. ⁠إطلاق أسماء الشهيدات على مبان حكومية وشوارع
هل يتفاوض الزمالك مع البرتغالي بيدرو كايشينيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زينب عبدالباري أول سيدة تترأس اتحاد شباب المستثمرين العرب بعد منافسة عربية قوية

زينب عبدالباري
زينب عبدالباري
شيماء مجدي

فازت الدكتورة زينب عبدالباري بمنصب رئيس اتحاد شباب المستثمرين العرب، بعد منافسة قوية مع عدد من المرشحين علي مستوي الدول العربية الشقيقة ، لتصبح أول سيدة تتولي هذا المنصب خلال الفترة الأخيرة.        

وفي أول تصريح لها عقب فوزها بالمنصب، أكدت زينب عبدالباري ، أن اتحاد شباب المستثمرين العرب،هو أحد أهم الإتحادات في الوطن العربي التابع لمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الوزير المفوض دكتور عبدالعزيز حماد، حيث جاء هذا المنصب تتويجا لعملها المهني والأكاديمي والنقابي ، بعد توليها منصب نقيب فلاحين كفر الشيخ كأول شابة مصرية تتولي هذا المنصب .          

ولفتت عبدالباري الي أن أهم أهداف اتحاد المستثمرين العرب ، هو زيادة الترابط بين الشباب العربي وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين شعوب الدول العربية، مشيرة إلي أن الاتحاد خلال الفترة الأخيرة كان له دور فعال في حل بعض المشاكل وتوضيح مفاهيم مغلوطة ودحض الشائعات التي تعكر الصفو بين شعوب العالم العربي كما تم عمل عدة بروتوكولات مع الكيانات الشعبية لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والتعريف بالعادات والأعراف العربية والمساهمة في تطوير العلاقات العامة بين الدول العربية.

وأوضحت عبدالباري  أن من أهم البروتوكولات البروتوكول بين منظمة الشعوب والبرلمانات العربية ويمثلها اتحاد  شباب المستثمرين العرب وبين نقابة الفلاحين برئاسة حسين ابوصدام النقيب العام والذي يهدف لتوسيع تبادل الخبرات الزراعية بين الدول العربية وزيادة حجم التبادل التجاري الزراعي.

المستثمرين العرب فلاح فلاحة الفلاحين زينب عبدالباري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 29-6-2025

ترشيحاتنا

ارشيفيه

انخفاض أسعار الدواجن بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه

استقرار أسعار الأسماك في أسواق الوادي الجديد

توريد قمح ببني سويف

استلام أكثر من 281 ألف طن قمح و استمرار التوريد بصوامع بني سويف

بالصور

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

ليلى علوى وبيومي فؤاد.. انطلاق تصوير فيلم «ابن مين فيهم»

فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم

فيديو

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد