خطيب ميادة: كنا نستعد للزفاف في أغسطس.. والقدر خطفها قبلي

في لحظة مليئة بالألم، روى خطيب ميادة، إحدى ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، تفاصيل آخر مكالمة بينهما قبل أن يغيّبها القدر.

وفي حديثه لبرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، قال: "آخر مكالمة كانت الساعة 12 بالليل، قبل ما تنام استعدادًا لشغلها.. كانت راجعة للشغل بعد غياب يومين".

وأضاف: "ميادة كانت بتصحى كل يوم الساعة 6 الصبح وتخرج على شغلها، ودي كانت حياتها".

وتابع متأثرًا: "كنت في البحيرة ولما عرفت من أهلها إنها في المستشفى قالولي حالتها مستقرة.. بس الصدمة كانت أكبر من أي تخيل".

وأوضح أن زفافهما كان مقررًا في أول أغسطس: "كنا بنحضّر لكل حاجة، وكل حلم وقع في لحظة، قبل ما نوصل للفرح بشهر".