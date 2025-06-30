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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إدوارد يدعم أحمد السقا: قلب مفيش زيه وكل الناس بتحبك

احمد السقا
احمد السقا
منار نور

أعرب الفنان إدوارد عن مشاعره الصادقة تجاه أحمد السقا، من خلال رسالة دعم مؤثرة شاركها مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب إدوارد في منشوره: «من أجدع وألطف الشخصيات اللي قابلتها في حياتي، وقلب مفيش زيه.. كل الناس بتحبك يا حبيبي»، في إشارة إلى تقديره الكبير للسقا على المستوى الإنساني والفني.


وكان السقا قد وصل إلى مقر النيابة للإدلاء بأقواله، على خلفية ما ورد في البلاغ من اعتداء مزعوم على طليقته أمام المارة، داخل الكمبوند السكني الذي تقيم فيه بمنطقة 6 أكتوبر.

وسبق أن استمعت النيابة إلى أقوال الإعلامية مها الصغير وسائقها، حيث أكدا أن الواقعة وقعت أمام بوابة الكمبوند، وشهدها عدد من السكان والمارة.

وأفادت مها الصغير في أقوالها، أن الفنان أحمد السقا استوقفها بالشارع، ووجه إليها عبارات سب وقذف، ثم اعتدى عليها بالضرب، كما اعتدى – بحسب روايتها – على سائقها الخاص.

وأضافت أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة وقت توجهها إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ولا تزال النيابة تواصل فحص البلاغ وسماع الشهود، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

احمد السقا ادوارد حبس احمد السقا

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