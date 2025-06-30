إخلاء سبيل مالك مطعم تسبب حريق بالمكان في وفاة شاب وإصابة 6 آخرين بالمحلة

قرر قاض المعارضات المستشار ماجد بدوي بمحكمة أول المحلة. اليوم اخلاء سبيل صاحب مطعم مأكولات شهير بتهمه التسبب في مصرع شاب واصابة 6 أخرين في واقعة اندلاع حريق بالمطعم بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه علي ذمة التحقيقات .

اخلاء سبيل صاحب المطعم

وكانت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الشاب محمد شعبان داود في نهاية العقد العشريني في حادث انفجار أسطوانة غاز بوتاجاز داخل مطعم شهير بمنطقة شكري القوتلي وسيتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه بقرية كفر حجازي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

في المقابل كانت قوات الحماية المدنية بالغربية تمكنوا من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمطعم مأكولات شهير بشارع المطاعم إثر ماس كهربائي تسبب في انفجار أسطوانة بوتاجاز وتم الدفع ب3 سيارات مطافئ وتم السيطرة على الموقف قبل امتدادها للمنازل المجاورة إثر ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بمنطقة المشحمة بمدينة المحلة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع النيران بمطعم مأكولات بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافئ لإخماد نيران حريق كما تم السيطرة على الموقف.

رواية شهود عيان



وأفاد شهود عيان أن سبب اندلاع حريق المطعم وقوع ماس كهربائي مفاجىء أثناء ساعات العمل اليومية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.