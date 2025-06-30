أكاديمي: الزراعة رأس الحربة للتنمية الاقتصادية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس السابق إن القطاع الزراعي يعتبر رأس الحربة الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن القطاع يساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن القطاع الزراعي يعمل به نحو 8.5 مليون مواطن مصري، يمثل نحو 32% من سوق العمل المصري.

الناتج المحلي الإجمالي

مشددا على الدور البارز في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن دوره الفاعل في التشغيل والعمالة داخل جمهورية مصر العربية، كما أنه العامل الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي الذي يعادل أو يماثل الأمن القومي المصري.

أوضح أن القيادة السياسية تعي وتعلم جيدا أهمية القطاع الزراعي ودوره الحيوي والمؤثر في تنمية الدولة المصرية، وبالتالي كانت عملية التطوير في هذا القطاع تشتمل على العديد من المحاور.

أكد على أن المحور الأول في عمليات التنمية الزراعية ارتكز على التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية المصرية، والذي تمثل في العديد من المشاريع ومنها؛ توشكا الخير والتي تمثل حوالي 1.1 مليون فدان، والدلتا الجديدة التي تمثل حوالي 2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء والتي تمثل حوالي 400 ألف فدان.

المحاصيل الاستراتيجية

مشيرا إلى أنه تم استهداف حوالي 3.5 مليون فدان في الاستصلاح، والتي ترتكز أهدافها على المحاصيل الاستراتيجية كونها محاصيل أمن قومي، بالإضافة إلى بعض المحاصيل التصديرية التي تساعد في إدخال العملة الصعبة إلى الموازنة المصرية.

https://youtu.be/gsvJEuVmu6A?si=sqEXoV6DZxAZfHmU