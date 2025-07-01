ياسر ريان: الأهلي لم يحقق المطلوب في المونديال.. والزمالك بحاجة لاستثمارات كبرى

أبدى ياسر ريان، نجم الأهلي الأسبق، استياءه من أداء الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق لم يحقق الهدف المطلوب من مشاركته، رغم الصفقات الهجومية التي أبرمها مؤخرًا.

وقال ريان خلال حواره لبرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي دعم خط الهجوم بشكل جيد، لكنه أغفل تدعيم خط الدفاع، وهو ما أثر على الأداء العام للفريق والتعاقد مع لاعب مثل محمد علي بن رمضان كان مطلبًا جماهيريًا".

وأضاف: "الأهلي ما زال بحاجة إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن، وأرى أن أحمد عيد لا يصلح للعب في صفوف الفريق، فهو ليس بالمستوى الذي يؤهله لتحمل الضغوط مع نادٍ بحجم الأهلي".

وفي سياق متصل، تحدث ياسر ريان عن نادي الزمالك، مؤكدًا أن وائل القباني لم يقصر خلال فترة توليه منصب مدير الكرة، وقال: "القباني من أبناء الزمالك، وكان من المفترض أن يحظى بدعم أكبر، خاصة في ظل الأزمات التي مر بها النادي".

واختتم تصريحاته قائلاً: "الزمالك بحاجة لصرف مبالغ مالية كبيرة على صفقات قوية من أجل العودة إلى المنافسة، لكن تبقى الحقيقة المؤكدة أن المنافسة ستظل دائمًا بين الأهلي والزمالك مهما كانت الظروف".