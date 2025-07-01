تامر عبد الحميد: الزمالك يحتاج دعما ماديا.. وأحمد عيد لا يصلح للقطبين

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يحتاج لتدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة على مستوى الخط الأمامي.

وقال عبد الحميد، خلال ظهوره في برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور، إن الزمالك بحاجة إلى "جناحين سوبر ورأس حربة قوي" من أجل العودة للمنافسة على البطولات.

وأشار إلى أن اللاعب محمود صابر أنهى اتفاقه مع القلعة البيضاء، معربًا عن أمله في انضمام الغاني ياو أنور إلى صفوف الفريق كما كشف أن ناصر منسي تلقى عرضًا من نادي الفتح السعودي.

وانتقد عبد الحميد أداء الأهلي في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن دفاع الفريق لم يكن في أفضل حالاته، واصفًا فريق بورتو الذي واجهه الأهلي في البطولة بـ"الضعيف".

وفي سياق آخر، أكد أن أحمد عيد لا يصلح للعب في الأهلي أو الزمالك، موضحًا أنه لا يرى فيه الظهير المثالي لتمثيل القطبين كما أبدى تحفظه على السيرة الذاتية للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المرشح لتدريب الزمالك، معتبرًا أنها "ليست قوية"، في الوقت الذي أبدى فيه دعمه لفكرة الاعتماد على المدربين الشباب لقيادة الفرق الكبرى.

وعبّر عن تخوفه من قدرة جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، على تحمل ضغوط الجماهير، لكنه في الوقت نفسه أشاد باللاعب ياسين مرعي، مؤكدًا أنه "لاعب مميز لكنه يفتقد للخبرات".

واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك لن يحقق النجاح دون دعم مالي وجماهيري حقيقي.