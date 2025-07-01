اركب هيونداي فيرنا أوتوماتيك بـ 350 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي فيرنا موديل 2012

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي فيرنا موديل 2012، وتنتمي فيرنا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي فيرنا موديل 2012 الخارجية

هيونداي فيرنا موديل 2012

تمتلك سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي على حقيبة السيارة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات أمامية للزجاج .

محرك هيونداي فيرنا موديل 2012

هيونداي فيرنا موديل 2012

تمكنت سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 من قطع مسافة 133 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي فيرنا موديل 2012 الداخلية

هيونداي فيرنا موديل 2012

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي فيرنا موديل 2012

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .



هيونداي فيرنا موديل 2012

وجدير بالذكر انه عند شراء سيارة مستعملة يجب اصطحاب فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيبة .