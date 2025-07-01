تعرف على تشكيل جهاز الكرة النسائية للنادي المصري

وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول للكرة النسائية بالنادي للموسم الكروي الجديد 2026/2025 والمقدم من الكابتن حسام حمادة المدير الفني للفريق.

المصري يعلن تشكيل جهاز كرة القدم النسائية للموسم الكروي الجديد

هذا وقد جاء تشكيل الجهاز الفني للنادى المصري على النحو التالي :

ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا.

ك/ محمد سعد أبو النصر، مدربًا عامًا.

ك/ محمد أسامة الغصناوي، مدربًا لحارسات المرمى.

د/ رضوي أحمد محمد عبد الواحد، رئيسُا للجهاز الطبي.

ك/ عادل المحروقي، مشرفُا ماليًا وإداريًا.