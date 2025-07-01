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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسئولي 5 شركات تشيكية

جان من اللقاء
جان من اللقاء
ولاء عبد الكريم

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات المهمة مع مسؤولي 5 شركات تشيكية كبرى ، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمارات التشيكية بالسوق المصري، وفي ضوء ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية .

وقد التقى الوزير السيد  Alexandr Jernek   - مدير المشروعات الاستراتيجية بمجموعة لينت Linet، حيث استعرضت الشركة التشيكية موقف استثماراتها فى مصر  بالتعاون  مع عدد من الجهات الوطنية المصرية، وامكانيات العمل على توطين صناعة المستلزمات الطبية وأسرة المستشفيات فى مصر، حيث اكد الوزير على خطة الحكومة المصرية لتوطين الصناعات المختلفة بالسوق المصرى، لا سيما في ظل المزايا التنافسية التي توفرها مصر في تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية .

 كما عقد «الخطيب» اجتماعًا مع السيد Luboš Michlík المدير التنفيذى لمجموعة سيجما Sigma  المستثمرة فى السوق المصرى فى مجال معالجة المياة، وامكانيات تصنيع قطع الغيار لطلمبات المياه مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث اشار الى الزيارة المقررة الى القاهرة خلال شهر اغسطس المقبل لبحث التصنيع الجزئى لبعض المنتجات فى مصر .

 وفي  مجال الصناعات الكيماوية، التقى الوزير السيد Pavel Brůžek Jr.  المدير التنفيذى لمجموعة DRASLOVKA HOLDING المتخصصة فى تكنولوجيا الصناعات الكيماوية، لمتابعة سير تنفيذ مشروع مصنع جديد لإنتاج سيانيد الصوديوم  باستثمارات تقدر بنحو 160 مليون دولار لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم توطين هذه التكنولوجيا المتطورة فيها، كما تبحث الشركة نقل احد مصانعها لمصر .

 كما التقى الخطيب  السيد Jindřich Lhota المدير المالى لشركة PFNonwovens Holding  المتخصصة فى مجال انتاج المنسوجات من البولى بروبلين لبحث مشروعها فى مصر ، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع نحو 100 مليون دولار، ويخصص 60% من الانتاج للتصدير، وقد اقترح الوزير على الشركة التشيكية بحث امكانيات التعاون مع الجانب المصرى للتوسع فى استثماراتها بالاستفادة من الامكانيات التصنيعية والانتاجية للشركات الوطنية التى تم تطويرها مؤخرا.

كما التقى الوزير السيد Luboš Sperat مسئول شركة Modelárna Liaz  المتخصصة فى تكنولوجيا التنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية باستخدام معايير تكنولوجية عالية الدقة،  وتعمل الشركة فى مجال تصنيع المعدات التى تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.

وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التي تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعي المستدام .

الاستثمار التجارة الخارجية شركات تشيكية التنمية الصناعية

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