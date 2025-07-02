محمد العدل يطالب بوقف البرامج الرياضية المتعصبة .. ماذا قال؟

وجه المنتج محمد العدل رسالة لبعض البرامج الرياضية التي تبث التعصب والفرقة.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “البرامج الرياضية التي تعتمد على ضيوف من الأهلى وآخرين من الزمالك.. للتناطح وليس للتحاور، يجب إيقافها فورًا، فإنها دعوة للتعصب والفرقة”.

وتابع: “فإذا كنا كما يقال نتراشق ونحفل على بعض في مواقع التواصل الاجتماعى، فإنها مجرد مناوشات محدودة الانتشار، لكن على شاشات التلفاز فإنها جد خطر وخطيرة”.

وكان قد رد محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، على تصريح أحمد حسام ميدوعضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، الذي وصف لاعبي الأهلي بأنهم لا يمتلكون أساسيات كرة القدم.

وقال العدل في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "واضح أن الأهلي صرف واشترى اساسيات الكورة من أمريكا الحمد لله".

كان ميدو، قال في تصريحات سابقة ببرنامج "دورينا غير": "صدق أو لا تصدق، أنا رجل زملكاوي ولكن أنا كراجل مصري وراجل محب للكرة المصرية كنت قاعد بتفرج على المباراة زعلان جدًا جدًا، لأن الموضوع أكبر بكتير من أهلي وزمالك، لأن بالنسبالي ده أحسن فريق في مصر".