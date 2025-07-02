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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير التنمية المحلية: 61 مليون متر مربع لبناء وحدات بديلة للمستأجرين

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استهل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب ، بسؤال موجه للحكومة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم ، حيث تساءل: يجب أن توضح لنا الحكومة، هل ستتقدم بأي مقترح في ضوء المناقشات التي تمت بالأمس.

ورد المستشار محمود فوزي، بأن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، والمجلس والحكومة يتعاملان مع هذا المشروع بالعناية الواجبة ولا يمكن أن نستمع لكل هذه الأصوات دون أن نتفاعل معها، وبالتالي سيكون هناك تعديلات من الحكومة تعكس استجابته للمقترحات والمناقشات التي تمت على الأيام الماضية بشكل خاص والأسابيع الماضية بشكل عام.

وأكد أن التعديلات ستكون مرضية لجميع الأطراف.

من جانبه، قال وزير الإسكان، شريف الشربيني، إن الحكومة ستقدم  238109 وحدة سكنية جزء منها موجود في المحافظات منفذ بمعرفة بعض الجهات السيادية وجزء آخر نفذ بمعرفة هيئة المجتمعية وعددها 1082 وحدة مقابل 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة.

وأشار إلى أن مدينة العبور والسويس الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من هيئة المجتمعات، إضافة لوحدات بمحافظات الإسماعيلية الجديدة 12720 وحدة وأهالينا في القاهرة والسويس 8104 وحدة، ومشروع سكن أهل مصر في السلام 25684 وحدة، وبشائر الخير بإجمالي عدد يتجاوز 8000 وحدة سكنية جاهز لاستقبال المستأجرين.

ونوه بأن هناك أراضي تم رصدها من قبل وزارة الإسكان تتجاوز حاجز 200 ألف فدان لإقامة وحدات لتوفيرها للمستأجرين الذين ينطبق عليهم الشروط.

وأكد أنه سوف يتم إنشاء صندوق شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي منظم لإجراءات التمويل للوحدات البديلة، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات سوف يتم دعمهم دعم كامل من الصندوق.

بدورها، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة تشمل 61 مليون متر مربع إلى جانب أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي تحت ولاية الأوقاف.

وشددت على أنه سيتم عمل منظومة والمواطن يمكنه من خلاله تسجيل العنوان الخاص به فيظهر له أقرب مكان للوحدات البديلة.

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سؤال الحكومة المستشار محمود فوزي

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